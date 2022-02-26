Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків

Субота, 26 лютого 2022, 12:57
Літак російської державної авіакомпанії "Аерофлот" сідає в аеропорту Барселони 25 лютого 2022 року. Фото: getty images

Естонія закриває свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Про це заявив ERR у суботу через прессекретаря міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас, пише "Європейська правда".

"Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - заявив Аас.

"Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній. Закликаю наших балтійських колег зробити те саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", - додав Аас у своєму коментарі.

"Європа має бути єдиною та рішучою у своїй відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!" – додав міністр.

Болгарія з суботи 26 лютого закрила небо для усіх рейсівздійснюваних російськими компаніями.

Раніше небо для російських літаків закрили Польща і Чехія.

Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот". Подібний крок можливий і від ЄС.

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Теми: ЕстоніяРосіявійнаавіа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

США закрили небо для російських літаків

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Україна може незабаром отримати понад 4 мільярди доларів від МВФ та Світового банку

відеоОкупанти бомблять Житомир: влучили у будинок біля лікарні

По Харкову ворог випустив 16 ракет зі стратегічного бомбардувальника у понеділок

Усі новини...
Естонія
США відправлять до країн Балтії 800 військових, літаки F-35 і вертольоти
Президент Естонії приїде в Україну 22 лютого
Глави МЗС країн Балтії на знак солідарності здійснять спільний візит до України
Останні новини
04:30
фото Австрія надасть Україні пальне, шоломи і бронежилети
04:25
Держприкордонслужба: Кордон з ЄС та Молдовою вже менш завантажений
04:15
США закрили небо для російських літаків
04:00
Ворог мінує кинуту техніку – Центр протидії дезінформації
03:53
фото, відео Жителька Бурятії вийшла на пікет: впізнала сина серед полонених в Україні
03:50
Влада РФ погрожує заблокувати російську Вікіпедію через статтю про вторгнення
03:39
Після спілкування з російськими загарбниками на Харківщині зник депутат – ЗМІ
03:29
Путін заборонив росіянам вивозити за кордон більше $10 тисяч готівкою
03:19
Мер: Після обстрілів у лікарнях Маріуполя – 128 поранених цивільних
03:11
ЗМІ: США хочуть закрити свій повітряний простір від російських літаків
Усі новини...