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Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків

Субота, 26 лютого 2022, 11:57
Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків
Літак російської державної авіакомпанії "Аерофлот" сідає в аеропорту Барселони 25 лютого 2022 року. Фото: getty images

Естонія закриває свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Про це заявив ERR у суботу через прессекретаря міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас, пише "Європейська правда".

"Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - заявив Аас.

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"Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній. Закликаю наших балтійських колег зробити те саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", - додав Аас у своєму коментарі.

"Європа має бути єдиною та рішучою у своїй відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!" – додав міністр.

Болгарія з суботи 26 лютого закрила небо для усіх рейсівздійснюваних російськими компаніями.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше небо для російських літаків закрили Польща і Чехія.

Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот". Подібний крок можливий і від ЄС.

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Теми: ЕстоніяРосіявійнаавіа
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