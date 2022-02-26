Эстония закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов

Эстония закрывает свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Об этом заявил ERR в субботу через пресс-секретаря министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, пишет "Европейская правда".

"Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство", – заявил Аас.

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"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", - добавил Аас в своем комментарии.

"Европа должна быть единой и решительной в своем ответе на вторжение России в Украину. Слава Украине!" – добавил министр.

Болгария с субботы 26 февраля закрыла небо для всех рейсов, совершаемых российскими компаниями.

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Ранее небо для российских самолетов закрыли Польша и Чехия.

Первой о закрытии воздушного пространства для россиян заявила Британия – 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен и от ЕС.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

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