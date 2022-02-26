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Эстония закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов

Суббота, 26 февраля 2022, 12:57

Эстония закрывает свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Об этом заявил ERR в субботу через пресс-секретаря министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, пишет "Европейская правда".

"Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство", – заявил Аас.

"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", - добавил Аас в своем комментарии.

"Европа должна быть единой и решительной в своем ответе на вторжение России в Украину. Слава Украине!" – добавил министр.

Болгария с субботы 26 февраля закрыла небо для всех рейсов, совершаемых российскими компаниями.

Ранее небо для российских самолетов закрыли Польша и Чехия.

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Первой о закрытии воздушного пространства для россиян заявила Британия – 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен и от ЕС.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

Темы: ЭстонияРосcиявойнаавиа
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