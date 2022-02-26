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У Полтаві над військовим аеродромом збили 4 ворожих дрони – мер

Олена РощінаСубота, 26 лютого 2022, 13:10

Міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що територіальна оборона збила чотири дрони біля військового аеродрому.

Джерело: місцеве видання "Полтавщина"  

Деталі: У суботу 26 лютого мешканці Полтави почули вибухи з боку військового аеродрому. Мер попросив полтавців не панікувати: звуки вибухів — це робота повітряної оборони над військовим аеродромом. 

Пряма мова: "Шановні полтавці! Спокійно! Тільки, що ви чули вибухи, це наша територіальна оборона збила 4 дрони. Дякую за розуміння! Тримаймося!".

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Теми: війнаПолтава
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