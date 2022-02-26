В Полтаве над военным аэродромом сбили 4 вражеских дрона – мэр

Городской глава Полтавы Александр Мамай заявил, что территориальная оборона сбила четыре дрона у военного аэродрома.

Источник: местное издание "Полтавщина"

Детали: В субботу 26 февраля жители Полтавы услышали взрывы со стороны военного аэродрома. Мэр попросил полтавчан не паниковать: звуки взрывов – это работа воздушной обороны над военным аэродромом.

Прямая речь: "Уважаемые полтавчане! Спокойно! Только что вы слышали взрывы, это наша территориальная оборона сбила 4 дрона. Спасибо за понимание! Будем держаться!".