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В Полтаве над военным аэродромом сбили 4 вражеских дрона – мэр

Елена РощинаСуббота, 26 февраля 2022, 12:10

Городской глава Полтавы Александр Мамай заявил, что территориальная оборона сбила четыре дрона у военного аэродрома.

Источник: местное издание "Полтавщина"

Детали: В субботу 26 февраля жители Полтавы услышали взрывы со стороны военного аэродрома. Мэр попросил полтавчан не паниковать: звуки взрывов – это работа воздушной обороны над военным аэродромом.

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Прямая речь: "Уважаемые полтавчане! Спокойно! Только что вы слышали взрывы, это наша территориальная оборона сбила 4 дрона. Спасибо за понимание! Будем держаться!".

Темы: войнаПолтава
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