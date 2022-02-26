СБУ попереджає, що в окупованому Донецьку готують хіматаку-провокацію

Служба безпеки України попереджає, що російські окупанти готуються провести хімічну атаку в окупованому Донецьку, щоби звинуватити Україну..

Джерело: telegram-канал СБУ

Дослівно: "Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька.

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Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами".

Деталі: Українська влада попереджає, що цю диверсію хочуть використати для звинувачення української влади та привід для подальшої ескалації.

Україна не вдається до таких дій стосовно цивільного населення й закликала громадян бути пильними.