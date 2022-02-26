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СБУ предупреждает, что в оккупированном Донецке готовят химатаку-провокацию

Суббота, 26 февраля 2022, 14:49
иллюстративное фото getty images

Служба безопасности Украины предупреждает, что российские войска готовятся провести химическую атаку в оккупированном Донецке, чтобы обвинить Украину.

Источник: telegram-канал СБУ

Дословно: "Имеем разведывательную информацию по временно оккупированному Донецку.

Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует возможность провокации – подрыва промышленных емкостей с химическими веществами".

Детали: Украинские власти предупреждают, что эту диверсию хотят использовать для обвинения украинской власти и использовать как повод для дальнейшей эскалации.

Украина не предпринимает таких действий в отношении гражданского населения и призвала граждан быть бдительными.

Темы: РосcиявойнадиверсантыДонецк
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