СБУ предупреждает, что в оккупированном Донецке готовят химатаку-провокацию
Суббота, 26 февраля 2022, 13:49
Служба безопасности Украины предупреждает, что российские войска готовятся провести химическую атаку в оккупированном Донецке, чтобы обвинить Украину.
Источник: telegram-канал СБУ
Дословно: "Имеем разведывательную информацию по временно оккупированному Донецку.
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Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует возможность провокации – подрыва промышленных емкостей с химическими веществами".
Детали: Украинские власти предупреждают, что эту диверсию хотят использовать для обвинения украинской власти и использовать как повод для дальнейшей эскалации.
Украина не предпринимает таких действий в отношении гражданского населения и призвала граждан быть бдительными.
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