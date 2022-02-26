На Одещині схопили двох російських диверсантів
Субота, 26 лютого 2022, 14:54
Військовослужбовці Держприкордонслужби затримали двох російських диверсантів на напрямку Придністров’я.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "Російські посіпаки фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункт пропуску "Кучурган". Їх охоронці кордону схопили.
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Під час затримання диверсанти розбили телефон. У мікроавтобусі, яким вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчили про їхню диверсійну діяльність".
Деталі: Вказано, що при собі російські поплічники мали паспорти невизнаної ПМР, злочинців передано поліції.
При цьому звичайні люди, які перебували поруч, не залишились осторонь, сфотографували орків та поширили в мереж, зазначають прикордонники..
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