Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесской области схватили двух российских диверсантов

Валентина РоманенкоСуббота, 26 февраля 2022, 15:54

Военнослужащие Госпогранслужбы задержали двух российских диверсантов в направлении Приднестровья.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Российские пособники фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункт пропуска "Кучурган". Их охранники границы схватили.

 

При задержании диверсанты разбили телефон. В микроавтобусе, которым они прибыли, обнаружили спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие об их диверсионной деятельности".

Детали: Указано, что при себе у российских приспешников были паспорта непризнанной ПМР, преступники переданы полиции.

При этом обычные люди, которые находились рядом, не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети, отмечают пограничники.

Темы: войнаОдесская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Путин просчитался": Байден похвалил украинский народ за храбрость и решительность

США закрыли небо для российских самолетов

фотоВ Украине ликвидирован российский полковник Исайкин

159 нобелівських лауреатів підписали лист на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Украина может вскоре получить более 4 миллиардов долларов от МВФ и Всемирного банка

Все новости...
война
Украинцев призывают демонтировать дорожные знаки и таблички с названиями улиц
В Ахтырке были удары по воинской части и обстрел жилых кварталов – 70 раненых
Полиция создала бот для сообщений о метках оккупантов
Последние новости
08:34
Жители Баштанки отобрали у врага и сожгли комплекс "Панцирь-С" – Филатов
08:25
фотоМосква: Полиция задержала детей, пришедших с плакатами "Нет войне" к посольству Украины
08:10
Ющенко обратился к Путину и россиянам: Вы – чума и палачи
08:08
Украинским военным удалось оттеснить россиян к границе
07:56
Авиабомбировка Житомира: появились детали атаки
07:50
Враг пытается подойти к Киеву и наступать по всем направлениям, но повсюду несет потери – Генштаб
07:40
Сумщина: Трассу Кипти-Бачевск освободили, ее контролируют ВСУ и терроборона
07:29
Свитолина разгромила россиянку, которую лишили права представлять РФ
07:23
Япония введет санкции против Беларуси на этой неделе – премьер
06:54
Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев, бегущих от войны
Все новости...