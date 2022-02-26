В Одесской области схватили двух российских диверсантов
Суббота, 26 февраля 2022, 15:54
Военнослужащие Госпогранслужбы задержали двух российских диверсантов в направлении Приднестровья.
Источник: ГПСУ
Дословно: "Российские пособники фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункт пропуска "Кучурган". Их охранники границы схватили.
При задержании диверсанты разбили телефон. В микроавтобусе, которым они прибыли, обнаружили спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие об их диверсионной деятельности".
Детали: Указано, что при себе у российских приспешников были паспорта непризнанной ПМР, преступники переданы полиции.
При этом обычные люди, которые находились рядом, не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети, отмечают пограничники.