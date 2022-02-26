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В Одесской области схватили двух российских диверсантов

Валентина РоманенкоСуббота, 26 февраля 2022, 14:54

Военнослужащие Госпогранслужбы задержали двух российских диверсантов в направлении Приднестровья.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Российские пособники фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункт пропуска "Кучурган". Их охранники границы схватили.

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При задержании диверсанты разбили телефон. В микроавтобусе, которым они прибыли, обнаружили спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие об их диверсионной деятельности".

Детали: Указано, что при себе у российских приспешников были паспорта непризнанной ПМР, преступники переданы полиции.

При этом обычные люди, которые находились рядом, не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети, отмечают пограничники.

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Темы: войнаОдесская область
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