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"Нех.й шастать": українців закликають знімати дорожні знаки й таблички

"Українська правда"Субота, 26 лютого 2022, 15:56

Українців закликають демонтовувати дорожні знаки на усіх дорогах країни та таблички з назвами вулиць містах та селах.

Джерело: пост Антона Геращенко у Facebook, пост Сухопутних військ ЗСУ, пост Укравтодору

Пряма мова: "Аби спантеличити та дезорієнтувати ворога, який незаконно пересувається дорогами України, закликаємо громадян до наступної ініціативи:

Познімати таблички з номерами і назвами вулиць/міст/сіл у своїх регіонах!

Зробімо все можливе для якнайшвидшого очищення України від російського окупанта".

Деталі: Крім того, Укравтодор закликає територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу усі шляхові організації.

Для ефективної протидії українцям також радять юрбами блокувати рух ворожої техніки, деморалізувати окупантів та знімати це на відео, фільмувати та передавати рух ворожих колон українським військовим чи владі, не давати встановлювати символіку окупантів і зривати її.

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Теми: війнаУкраїнадороги
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