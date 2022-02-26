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"Нех.й шастать": украинцев призывают снимать дорожные знаки и таблички

"Украинская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 14:56
Нех.й шастать: украинцев призывают снимать дорожные знаки и таблички

Украинцев призывают демонтировать дорожные знаки на всех дорогах и таблички с названиями улиц в городах и селах.

Источник: пост Антона Геращенко в Facebook, пост Сухопутных войск ВСУ, пост Укравтодора

Прямая речь: "Чтобы озадачить и дезориентировать врага, незаконно передвигающегося по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе:

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Снимать таблички с номерами и названиями улиц/городов/сел в своих регионах!

Сделаем все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта".

Детали: Кроме того, Укравтодор призывает территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков вблизи всех путевых организаций.

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Для эффективного противодействия украинцам также советуют толпами блокировать движение вражеской техники, деморализовать кафиров и снимать это на видео, снимать и передавать движение вражеских колонн украинским военным или властям, не давать устанавливать символику кафиров и срывать ее.

Темы: войнаУкраинадороги
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