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"Нех.и шастать": украинцев призывают снимать дорожные знаки и таблички

"Украинская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 15:56

Украинцев призывают демонтировать дорожные знаки на всех дорогах и таблички с названиями улиц в городах и селах.

Источник: пост Антона Геращенко в Facebook, пост Сухопутных войск ВСУ, пост Укравтодора

Прямая речь: "Чтобы озадачить и дезориентировать врага, незаконно передвигающегося по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе:

Снимать таблички с номерами и названиями улиц/городов/сел в своих регионах!

Сделаем все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта".

Детали: Кроме того, Укравтодор призывает территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков вблизи всех путевых организаций.

Для эффективного противодействия украинцам также советуют толпами блокировать движение вражеской техники, деморализовать кафиров и снимать это на видео, снимать и передавать движение вражеских колонн украинским военным или властям, не давать устанавливать символику кафиров и срывать ее.

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Темы: войнаУкраинадороги
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