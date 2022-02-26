"Нех.й шастать": украинцев призывают снимать дорожные знаки и таблички
Украинцев призывают демонтировать дорожные знаки на всех дорогах и таблички с названиями улиц в городах и селах.
Источник: пост Антона Геращенко в Facebook, пост Сухопутных войск ВСУ, пост Укравтодора
Прямая речь: "Чтобы озадачить и дезориентировать врага, незаконно передвигающегося по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе:
Снимать таблички с номерами и названиями улиц/городов/сел в своих регионах!
Сделаем все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта".
Детали: Кроме того, Укравтодор призывает территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков вблизи всех путевых организаций.
Для эффективного противодействия украинцам также советуют толпами блокировать движение вражеской техники, деморализовать кафиров и снимать это на видео, снимать и передавать движение вражеских колонн украинским военным или властям, не давать устанавливать символику кафиров и срывать ее.