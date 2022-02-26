В Україні понад 100 тисяч загарбників – президент

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україну вторглися понад 100 тисяч російських загарбників.

Джерело: Зеленський у Twitter

Провів розмову з Прем'єр-міністром 🇮🇳 @narendramodi. Повідомив про перебіг відсічі 🇺🇦 агресії 🇷🇺. На нашій землі – понад 100 тис. загарбників, які підступно обстрілюють житлові будинки. Закликав 🇮🇳 надати політичну підтримку. Зокрема в Радбезі 🇺🇳. Маємо спільно зупинити агресора! Реклама: February 26, 2022

Деталі: Президент повідомив, що під час розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді повідомив про перебіг відсічі Україною агресії РФ.

Дослівно: "На нашій землі – понад 100 тисяч загарбників, які підступно обстрілюють житлові будинки.

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Закликав Індію надати політичну підтримку. Зокрема в Радбезі ООН. Маємо спільно зупинити агресора!".