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В Україні понад 100 тисяч загарбників – президент

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 15:02
В Україні понад 100 тисяч загарбників – президент
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україну вторглися понад 100 тисяч російських загарбників.

Джерело: Зеленський у Twitter

Деталі: Президент повідомив, що під час розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді повідомив про перебіг відсічі Україною агресії РФ.

Дослівно: "На нашій землі – понад 100 тисяч загарбників, які підступно обстрілюють житлові будинки.

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Закликав Індію надати політичну підтримку. Зокрема в Радбезі ООН. Маємо спільно зупинити агресора!".

Теми: Зеленськийвійна
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