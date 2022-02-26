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В Украине более 100 тысяч захватчиков – президент

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 15:02
В Украине более 100 тысяч захватчиков – президент
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украину вторглось более 100 тысяч российских захватчиков.

Источник: Зеленский в Twitter

Детали: Президент сообщил, что во время разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о ходе отражения Украиной агрессии РФ.

Дословно: "На нашей земле – более 100 тысяч захватчиков, коварно обстреливающих жилые дома.

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Призвал Индию оказать политическую поддержку. В частности в Совбезе ООН. Должны совместно остановить агрессора!".

Темы: Зеленскийвойна
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