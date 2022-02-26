В Украине более 100 тысяч захватчиков – президент

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украину вторглось более 100 тысяч российских захватчиков.

Источник: Зеленский в Twitter

Провів розмову з Прем'єр-міністром 🇮🇳 @narendramodi. Повідомив про перебіг відсічі 🇺🇦 агресії 🇷🇺. На нашій землі – понад 100 тис. загарбників, які підступно обстрілюють житлові будинки. Закликав 🇮🇳 надати політичну підтримку. Зокрема в Радбезі 🇺🇳. Маємо спільно зупинити агресора! Реклама: February 26, 2022

Детали: Президент сообщил, что во время разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о ходе отражения Украиной агрессии РФ.

Дословно: "На нашей земле – более 100 тысяч захватчиков, коварно обстреливающих жилые дома.

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Призвал Индию оказать политическую поддержку. В частности в Совбезе ООН. Должны совместно остановить агрессора!".