Поранена дитина не вижила після обстрілу в Охтирці
Субота, 26 лютого 2022, 16:10
У Сумській області померла 7-річна дівчинка, котру було важко поранено під час обстрілу дитячого садочка в Охтирці 25 лютого.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дословно: "25 лютого 2022 року її було важко поранено під час обстрілу дитячого садочка з важкої артилерії. Дитина померла в лікарні".
Деталі: Повідомляється, що маленька дівчинка стала черговою жертвою кривавого агресора.
Досудове розслідування за фактом загибелі 7-річної Аліси в Охтирці кваліфікували за ч.2 ст.438 ККУ - порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори документують всі злочини і за кожен із них злочинцям доведеться відповідати.