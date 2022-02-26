Поранена дитина не вижила після обстрілу в Охтирці

У Сумській області померла 7-річна дівчинка, котру було важко поранено під час обстрілу дитячого садочка в Охтирці 25 лютого.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дословно: "25 лютого 2022 року її було важко поранено під час обстрілу дитячого садочка з важкої артилерії. Дитина померла в лікарні".

Деталі: Повідомляється, що маленька дівчинка стала черговою жертвою кривавого агресора.

Досудове розслідування за фактом загибелі 7-річної Аліси в Охтирці кваліфікували за ч.2 ст.438 ККУ - порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори документують всі злочини і за кожен із них злочинцям доведеться відповідати.