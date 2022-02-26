Раненый ребенок не выжил после обстрела в Ахтырке
Суббота, 26 февраля 2022, 16:10
В Сумской области умерла 7-летняя девочка, которая была тяжело ранена при обстреле детского сада в Ахтырке 25 февраля.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "25 февраля 2022 года она был тяжело ранена при обстреле детского сада из тяжелой артиллерии.
Ребенок скончался в больнице".
Детали: Сообщается, что маленькая девочка стала очередной жертвой кровавого агрессора.
Досудебное расследование по факту гибели 7-летней Алисы в Ахтырке квалифицировали по ч.2 ст.438 УК – нарушение законов и обычаев войны.
Прокуроры документируют все преступления и за каждое из них преступникам придется отвечать.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"