Раненый ребенок не выжил после обстрела в Ахтырке

В Сумской области умерла 7-летняя девочка, которая была тяжело ранена при обстреле детского сада в Ахтырке 25 февраля.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "25 февраля 2022 года она был тяжело ранена при обстреле детского сада из тяжелой артиллерии.

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Ребенок скончался в больнице".

Детали: Сообщается, что маленькая девочка стала очередной жертвой кровавого агрессора.

Досудебное расследование по факту гибели 7-летней Алисы в Ахтырке квалифицировали по ч.2 ст.438 УК – нарушение законов и обычаев войны.

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Прокуроры документируют все преступления и за каждое из них преступникам придется отвечать.