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Дуда: Україна повинна мати доступ до коштів ЄС для своєї відбудови

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 17:37

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за прискорений шлях членства України в ЄС і щоб Київ мав доступ до коштів ЄС для відбудови країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні" - написав Дуда у Twitter.

Вранці у суботу президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз підтримати Україну наданням перспективи членства у ЄС.

Глава Європейської народної партії та колишній очільник Євроради Дональд Туск також висловив думку, що європерспектива для України може змінити правила гри, диктовані Москвою.

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Теми: ДудаУкраїнаПольща
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