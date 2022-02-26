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Дуда: Україна повинна мати доступ до коштів ЄС для своєї відбудови

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 16:37

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за прискорений шлях членства України в ЄС і щоб Київ мав доступ до коштів ЄС для відбудови країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні" - написав Дуда у Twitter.

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Теми: ДудаУкраїнаПольща
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