Блокуйте дороги, валіть дерева, паліть шини: військові закликали цивільних зупиняти ворога
Субота, 26 лютого 2022, 20:04
Українські військові закликають цивільних робити все можливе, щоб зупинити агресора, використовуючи всі наявні під рукою засоби.
Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook
Дослівно: "МИ, НПУ, НГУ, ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні структури віддаємо за Вас і Україну свої життя, а ви зробіть так, як написано, щоб нам допомогти ПОБОРОТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ!!!!
З метою недопущення просування ворога по нашій території!!!
- Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає пального - немає техніки.
- Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.
- Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100% що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його...новий виросте на кістках окупанта!
- В кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
- До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.
- Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, дезінформуйте ворога.
- Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.
- Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу".
Деталі: Сухопутні війська наголошують, що наразі будь-яка допомога важлива.
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