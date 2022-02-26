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Блокуйте дороги, валіть дерева, паліть шини: військові закликали цивільних зупиняти ворога

Валентина РоманенкоСубота, 26 лютого 2022, 17:04

Українські військові закликають цивільних робити все можливе, щоб зупинити агресора, використовуючи всі наявні під рукою засоби.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook

Дослівно: "МИ, НПУ, НГУ, ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні структури віддаємо за Вас і Україну свої життя, а ви зробіть так, як написано, щоб нам допомогти ПОБОРОТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ!!!!

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З метою недопущення просування ворога по нашій території!!!

  1. Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає пального - немає техніки.
  2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.
  3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100% що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його...новий виросте на кістках окупанта!
  4. В кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
  5. До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.
  6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, дезінформуйте ворога.
  7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.
  8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу".

Деталі: Сухопутні війська наголошують, що наразі будь-яка допомога важлива.

Теми: війна
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