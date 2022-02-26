Блокуйте дороги, валіть дерева, паліть шини: військові закликали цивільних зупиняти ворога

Українські військові закликають цивільних робити все можливе, щоб зупинити агресора, використовуючи всі наявні під рукою засоби.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook

Дослівно: "МИ, НПУ, НГУ, ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні структури віддаємо за Вас і Україну свої життя, а ви зробіть так, як написано, щоб нам допомогти ПОБОРОТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ!!!!

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З метою недопущення просування ворога по нашій території!!!

Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає пального - немає техніки. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100% що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його...новий виросте на кістках окупанта! В кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас! До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, дезінформуйте ворога. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу".

Деталі: Сухопутні війська наголошують, що наразі будь-яка допомога важлива.