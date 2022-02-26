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Блокируйте дороги, валите деревья, жгите шины: военные призывали гражданских останавливать врага

Валентина РоманенкоСуббота, 26 февраля 2022, 17:04

Украинские военные призывают гражданских делать все возможное, чтобы остановить агрессора, используя все имеющиеся под рукой средства.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины в Facebook

Дословно: "МЫ, НПУ, НГУ, ВСУ, СБУ и другие правоохранительные структуры отдаем за Вас и Украину свои жизни, а вы сделайте так, как написано, чтобы нам помочь ПОБОРОТЬ ЭТО НЕЧИСТЬ!!!!

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В целях недопущения продвижения врага по нашей территории!!!

  • Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет горючего – нет техники.
  • Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.
  • Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100% что это враг, не жалейте лес, подожгите его... новый вырастет на костях оккупанта!
  • У кого есть экскаваторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!
  • Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.
  • Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага.
  • Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом.
  • Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени".

Детали: Сухопутные войска подчеркивают, что в настоящее время любая помощь важна.

Темы: война
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