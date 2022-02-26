До Польщі пройшло 29 тисяч українців, до Молдови – 25 тисяч – омбудсмен

За даними ООН щонайменше 100 тисяч українців уже залишили свої домівки, близько 25 тисяч українських біженців дісталися Молдови, 29 тисяч пройшли до Польщі.

Джерело: уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Деталі: За її словами, у Молдові українці подали 430 заяв про надання притулку.

Також наших громадян приймають Словаччина, Румунія та Угорщина.



Держприкордонслужба України повідомляє про десятки тисяч українців біля пунктів пропуску на західних кордонах.



Денісова закликала своїх колег-омбудсманів у Молдові, Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії посприяти у наданні допомоги українським біженцям.

Вона також подякувала керівництву цих країн за підтримку України та її народу.