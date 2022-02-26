До Польщі пройшло 29 тисяч українців, до Молдови – 25 тисяч – омбудсмен

За даними ООН щонайменше 100 тисяч українців уже залишили свої домівки, близько 25 тисяч українських біженців дісталися Молдови, 29 тисяч пройшли до Польщі.

Джерело: уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Деталі: За її словами, у Молдові українці подали 430 заяв про надання притулку.

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Також наших громадян приймають Словаччина, Румунія та Угорщина.



Держприкордонслужба України повідомляє про десятки тисяч українців біля пунктів пропуску на західних кордонах.



Денісова закликала своїх колег-омбудсманів у Молдові, Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії посприяти у наданні допомоги українським біженцям.

Вона також подякувала керівництву цих країн за підтримку України та її народу.