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До Польщі пройшло 29 тисяч українців, до Молдови – 25 тисяч – омбудсмен

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 17:06
До Польщі пройшло 29 тисяч українців, до Молдови – 25 тисяч – омбудсмен
Фото з ТГ Денісової

За даними ООН щонайменше 100 тисяч українців уже залишили свої домівки, близько 25 тисяч українських біженців дісталися Молдови, 29 тисяч пройшли до Польщі.

Джерело: уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Деталі: За її словами, у Молдові українці подали 430 заяв про надання притулку.

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Також наших громадян приймають Словаччина, Румунія та Угорщина.

Держприкордонслужба України повідомляє про десятки тисяч українців біля пунктів пропуску на західних кордонах.

Денісова закликала своїх колег-омбудсманів у Молдові, Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії посприяти у наданні допомоги українським біженцям.   

Вона також подякувала керівництву цих країн за підтримку України та її народу.

Теми: Українавійнабіженці
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