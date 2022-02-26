В Польшу прошло 29 тысяч украинцев, в Молдову – 25 тысяч – омбудсмен
По данным ООН, по меньшей мере, 100 тысяч украинцев уже покинули свои дома, около 25 тысяч украинских беженцев добрались до Молдовы, 29 тысяч прошли в Польшу.
Источник: уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова Telegram
Детали: По ее словам, в Молдове украинцы подали 430 заявлений о предоставлении убежища.
Также наших граждан принимают Словакия, Румыния и Венгрия.
Госпогранслужба Украины сообщает о десятках тысяч украинцев возле пунктов пропуска на западных границах.
Денисова призвала своих коллег-омбудсманов в Молдове, Польше, Венгрии, Словакии, Румынии помочь в оказании помощи украинским беженцам.
Она также поблагодарила руководство этих стран за поддержку Украины и ее народа.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"