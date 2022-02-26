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В Польшу прошло 29 тысяч украинцев, в Молдову – 25 тысяч – омбудсмен

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 18:06
Фото с ТГ Денисовой

По данным ООН, по меньшей мере, 100 тысяч украинцев уже покинули свои дома, около 25 тысяч украинских беженцев добрались до Молдовы, 29 тысяч прошли в Польшу.

Источник: уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова Telegram

Детали: По ее словам, в Молдове украинцы подали 430 заявлений о предоставлении убежища.

Также наших граждан принимают Словакия, Румыния и Венгрия.

Госпогранслужба Украины сообщает о десятках тысяч украинцев возле пунктов пропуска на западных границах.

Денисова призвала своих коллег-омбудсманов в Молдове, Польше, Венгрии, Словакии, Румынии помочь в оказании помощи украинским беженцам.

Она также поблагодарила руководство этих стран за поддержку Украины и ее народа.

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Темы: Украинавойнабеженцы
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