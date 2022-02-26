Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польшу прошло 29 тысяч украинцев, в Молдову – 25 тысяч – омбудсмен

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 17:06
В Польшу прошло 29 тысяч украинцев, в Молдову – 25 тысяч – омбудсмен
Фото с ТГ Денисовой

По данным ООН, по меньшей мере, 100 тысяч украинцев уже покинули свои дома, около 25 тысяч украинских беженцев добрались до Молдовы, 29 тысяч прошли в Польшу.

Источник: уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова Telegram

Детали: По ее словам, в Молдове украинцы подали 430 заявлений о предоставлении убежища.

Реклама:

Также наших граждан принимают Словакия, Румыния и Венгрия.

Госпогранслужба Украины сообщает о десятках тысяч украинцев возле пунктов пропуска на западных границах.

Денисова призвала своих коллег-омбудсманов в Молдове, Польше, Венгрии, Словакии, Румынии помочь в оказании помощи украинским беженцам.

ВИДЕО ДНЯ

Она также поблагодарила руководство этих стран за поддержку Украины и ее народа.

Темы: Украинавойнабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Украина
Немецкие депутаты требуют от Шольца передать Украине ракеты Taurus
Агроимпорт из Украины: парламент Болгарии поддержал отмену запрета
Оценка картин из коллекции Медведчука затянулась на год: путаница в ценах и сложность анализа
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: