В Польшу прошло 29 тысяч украинцев, в Молдову – 25 тысяч – омбудсмен

По данным ООН, по меньшей мере, 100 тысяч украинцев уже покинули свои дома, около 25 тысяч украинских беженцев добрались до Молдовы, 29 тысяч прошли в Польшу.

Источник: уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова Telegram

Детали: По ее словам, в Молдове украинцы подали 430 заявлений о предоставлении убежища.

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Также наших граждан принимают Словакия, Румыния и Венгрия.

Госпогранслужба Украины сообщает о десятках тысяч украинцев возле пунктов пропуска на западных границах.

Денисова призвала своих коллег-омбудсманов в Молдове, Польше, Венгрии, Словакии, Румынии помочь в оказании помощи украинским беженцам.

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Она также поблагодарила руководство этих стран за поддержку Украины и ее народа.