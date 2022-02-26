У Білорусі організовують акцію проти війни з Україною

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська кличе білорусів на акції протесту 27 лютого, оголошено час збору – 14:00.

Джерело: звернення Тихановської

Пряма мова: "Я довго не знала, як розпочати це звернення. Бо як можна вимагати сміливих вчинків від людей, котрі живуть у страху півтора роки? Війна, в яку нас втягнули, розпочалася два дні тому. Але досі білоруси не заявили, що вони проти, не показали це українцям діями.

То чи маю я право просити вас про дії? Можливо, ні. Але я не пробачу собі, якщо не спробую.

У нас вже немає права вважати себе заручниками обставин. Росія напала на Україну, а наша країна сприяла цьому. На нас, як на нації, вже лежить відповідальність.

27 лютого о 14:00 приходьте до виборчих дільниць у Білорусі та активно висловлюйте протест проти війни".