Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі організовують акцію проти війни з Україною

Світлана КізіловаСубота, 26 лютого 2022, 18:43

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська кличе білорусів на акції протесту 27 лютого, оголошено час збору – 14:00.

Джерело: звернення Тихановської

Пряма мова: "Я довго не знала, як розпочати це звернення. Бо як можна вимагати сміливих вчинків від людей, котрі живуть у страху півтора роки? Війна, в яку нас втягнули, розпочалася два дні тому. Але досі білоруси не заявили, що вони проти, не показали це українцям діями.

То чи маю я право просити вас про дії? Можливо, ні. Але я не пробачу собі, якщо не спробую.

У нас вже немає права вважати себе заручниками обставин. Росія напала на Україну, а наша країна сприяла цьому. На нас, як на нації, вже лежить відповідальність.

27 лютого о 14:00 приходьте до виборчих дільниць у Білорусі та активно висловлюйте протест проти війни".

Теми: ТихановськаБілорусьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його "президентом України" – джерела

Зеленський звернувся до євреїв: У мовчанні народжується нацизм

відеоУ Харкові – ракетні удари по будівлі головного управління Нацполіції та СБУ

фотоАбрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції

США закрили небо для російських літаків

фотоВ Україні ліквідовано російського полковника Ісайкіна

Усі новини...
Тихановська
Білорусь становить загрозу для України – представник Тихановської
Тихановську знову висунули на Нобелівську премію миру
Новини 14 грудня: переговори з Німеччиною, вирок Тихановському
Останні новини
11:43
Гуманітарну допомогу надіслали у Бучу з Києва
11:38
Ворог здається, росіяни виходять на протести, роспропаганда дає тріщини – Резніков
11:37
Біля берегів Одеси помітили корабель ворога
11:27
З 1 березня строк дії закордонних паспортів українців може продовжуватись на 5 років
11:01
Урядова лінія 1545 тепер вирішує гуманітарні питання: працює цілодобово
10:57
Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його "президентом України" – джерела
10:56
Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА
10:54
інфографікаПідтримка вступу України до ЄС та НАТО безпрецедентно зросла – "Рейтинг"
10:48
У США розслідуватимуть злочини російських олігархів – Байден
10:42
Майже 90% українців вірять, що Росія програє війну
Усі новини...