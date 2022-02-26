В Беларуси организовывают акцию против войны с Украиной

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская зовет беларусов на протестные акции 27 февраля, объявлено время сбора – 14:00.

Источник: обращение Тихановской

Прямая речь: "Я долго не знала, как начать это обращение. Потому что как можно требовать смелых поступков от людей, которые живут в страхе полтора года? Война, в которую нас втянули, началась два дня назад. Но до сих пор беларусы не заявили во всеуслышание, что они против, не показали это украинцам действиями.

Так имею ли я право просить вас о действиях? Может быть, нет. Но я не прощу себе, если не попытаюсь.

Уже нет права считать себя заложниками обстоятельств. Россия напала на Украину, а наша страна способствовала этому.. На нас как на нации уже лежит ответственность.

27 февраля в 14:00 приходите к избирательным участкам в Беларуси и активно выражайте протест против войны".