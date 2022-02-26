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Порошенко з кулеметом: Не раджу ворогу потикатися до Києва

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 18:35
Порошенко з кулеметом: Не раджу ворогу потикатися до Києва
ФОТО З FACEBOOK ПОРОШЕНКА

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що передав батальйону територіальної оборони 30 кулеметів ПКМ виробництва "Кузні на Рибальському", крупнокаліберний кулемет та броньовану машину "Тритон".

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова Порошенка: "Я б не радив ворогу потикатися до Києва! Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити Київ, захистити киян. А захистимо Київ і киян – захистимо Україну. Ми не дозволимо нікому знищити нашу державу. Бо Україна для нас – понад усе!" 

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фото з Facebook Порошенка

Деталі: Порошенко додав, що модернізовані кулемети Калашникова "Покемон" планують передати усім підрозділам територіальної оборони. 

 
фото з Facebook Порошенка

Він також додав, що підприємці бійцям 206-го батальйону тероборони надали 500 аптечок, Ашан передав продукти харчування, а АЗС WOG – пальне.

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