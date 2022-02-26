Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Порошенко с пулеметом: Не советую врагу соваться в Киев

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 18:35
Порошенко с пулеметом: Не советую врагу соваться в Киев
ФОТО С FACEBOOK ПОРОШЕНКО

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что передал батальону территориальной обороны 30 пулеметов ПКМ производства Кузницы на Рыболовном, крупнокалиберный пулемет и бронированную машину Тритон.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь Порошенко: "Я бы не советовал врагу соваться в Киев! Мы будем делать все возможное, чтобы защитить Киев, защитить киевлян. А защитим Киев и киевлян – защитим Украину. Мы не позволим никому уничтожить наше государство. Потому что Украина для нас – выше всего!"

Реклама:
 
фото с Facebook Порошенко

Детали: Порошенко добавил, что модернизированные пулеметы Калашникова "Покемон" планируют передать всем подразделениям территориальной обороны.  

 
фото c Facebook ПорошенкО

Он также добавил, что предприниматели бойцам 206-го батальона терробороны предоставили 500 аптечек, Ашан передал продукты питания, а АЗС WOG – горючее.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: