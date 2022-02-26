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Порошенко с пулеметом: Не советую врагу соваться в Киев

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 19:35
ФОТО С FACEBOOK ПОРОШЕНКО

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что передал батальону территориальной обороны 30 пулеметов ПКМ производства Кузницы на Рыболовном, крупнокалиберный пулемет и бронированную машину Тритон.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь Порошенко: "Я бы не советовал врагу соваться в Киев! Мы будем делать все возможное, чтобы защитить Киев, защитить киевлян. А защитим Киев и киевлян – защитим Украину. Мы не позволим никому уничтожить наше государство. Потому что Украина для нас – выше всего!"

 
фото с Facebook Порошенко

Детали: Порошенко добавил, что модернизированные пулеметы Калашникова "Покемон" планируют передать всем подразделениям территориальной обороны.  

 
фото c Facebook ПорошенкО

Он также добавил, что предприниматели бойцам 206-го батальона терробороны предоставили 500 аптечек, Ашан передал продукты питания, а АЗС WOG – горючее.

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