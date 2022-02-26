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Магазини "АТБ" відкриють підвали для укриття: там буде вода. Список

Субота, 26 лютого 2022, 19:09
Магазини АТБ відкриють підвали для укриття: там буде вода. Список
Скриншот з сайту мережі

З 26 лютого магазини "АТБ", в яких є підвальні приміщення, відкривають їх для людей, яким нема де сховатися в період повітряної тривоги, там буде необхідний запас питної води.

Джерело: торгівельна мережа "АТБ"

Дослівно "АТБ": "Відповідна інформація про наявність підвального приміщення буде розміщена на вході у магазини".

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Деталі: Сховатися у підвальному приміщенні можна буде тільки у працюючих на даний час магазинах. Перелік магазинів можна подивитися тут.

Також повідомляється, що у період дії комендантської години підвальні приміщення та магазини будуть закрити.

Теми: Українавійна
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