Магазины "АТБ" откроют подвалы для укрытия: там будет вода. Список
Суббота, 26 февраля 2022, 20:09
С 26 февраля магазины "АТБ", в которых есть подвальные помещения, открывают их для людей, которым негде спрятаться в период воздушной тревоги, там будет необходим запас питьевой воды.
Источник: торговая сеть "АТБ"
Дословно "АТБ": "Соответствующая информация о наличии подвального помещения будет размещена на входе в магазины".
Детали: Спрятаться в подвальном помещении можно будет только в работающих в настоящее время магазинах. Список магазинов можно посмотреть здесь.
Также сообщается, что в период действия комендантского часа подвальные помещения и магазины будут закрыты.
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