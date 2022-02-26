Магазины "АТБ" откроют подвалы для укрытия: там будет вода. Список

С 26 февраля магазины "АТБ", в которых есть подвальные помещения, открывают их для людей, которым негде спрятаться в период воздушной тревоги, там будет необходим запас питьевой воды.

Источник: торговая сеть "АТБ"

Дословно "АТБ": "Соответствующая информация о наличии подвального помещения будет размещена на входе в магазины".

Детали: Спрятаться в подвальном помещении можно будет только в работающих в настоящее время магазинах. Список магазинов можно посмотреть здесь.

Также сообщается, что в период действия комендантского часа подвальные помещения и магазины будут закрыты.