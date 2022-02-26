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У Крим звозять поранених і вбитих російських військових – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 26 лютого 2022, 19:24
У Крим звозять поранених і вбитих російських військових – ЗМІ
фото: krymr.org

У Красноперекопську на півночі окупованого Криму мобільний військовий госпіталь, розгорнутий на території лікарні, переповнений пораненими військовими, завезеними з материкової України.

Джерело: медперсонал шпиталю, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний".

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Деталі: Співрозмовник додав, що тілами солдатів заповнений і морг в Армянську.

За словами джерела, співробітників лікарні в Красноперекопську пускають на роботу лише за перепустками з попереднім оглядом автомобілів.

Джерело уточнило, що шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення його президентом РФ Володимиром Путіним.

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Теми: КримУкраїнаРосіявійна
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