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В Крым свозят раненых и убитых российских военных – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 февраля 2022, 20:24
фото: krymr.org

В Красноперекопске на севере оккупированного Крыма мобильный военный госпиталь, развернутый на территории больницы, переполнен ранеными военными, завезенными из материковой Украины.

Источник: медперсонал госпиталя, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Красноперекопский госпиталь, развернутый в городе, забит. Хирургов не отпускают домой. Морг полон".

Детали: Собеседник добавил, что телами солдат заполнен и морг в Армянске.

По словам источника, сотрудников больницы в Красноперекопске пускают на работу только по пропускам с предварительным осмотром автомобилей.

Источник уточнил, что госпиталь начали строить в первый день российского вторжения еще до объявления его президентом РФ Владимиром Путиным.

Темы: КрымУкраинаРосcиявойна
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