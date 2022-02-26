"Багато трупів": ЗСУ розбили колону росіян під Сєвєродонецьком – ОДА
Субота, 26 лютого 2022, 19:35
Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники розбили колону російських військових під Сєвєродонецьком.
Джерело: Гайдай у Facebook
Пряма мова Гайдая: "Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.
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Побита техніка і багато трупів.
Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ".