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"Багато трупів": ЗСУ розбили колону росіян під Сєвєродонецьком – ОДА

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 19:35
Багато трупів: ЗСУ розбили колону росіян під Сєвєродонецьком – ОДА
УКРАЇНСЬКІ БІЙЦІ, ФОТО МІЛІТАРНОГО ПОРТАЛУ

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники розбили колону російських військових під Сєвєродонецьком.

Джерело: Гайдай у Facebook         

Пряма мова Гайдая: "Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.

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Побита техніка і багато трупів.

Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ".

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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