"Багато трупів": ЗСУ розбили колону росіян під Сєвєродонецьком – ОДА

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники розбили колону російських військових під Сєвєродонецьком.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.

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Побита техніка і багато трупів.

Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ".