Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Много трупов": ВСУ разбили колонну россиян под Северодонецком – ОГА

Роман ПетренкоСуббота, 26 февраля 2022, 20:35

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники разбили колонну российских военных под Северодонецком.

Источник: Гайдай в Facebook                              

Прямая речь Гайдая: "Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на многие километры от города.

Избита техника и много трупов.                                                                       

Также под Рубежным наши ребята отбили запад в город вражеской ДРГ".

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

фото, видеоВражеские войска обстреляли нефтебазу в Чернигове, горит резервуар с дизтопливом

Все новости...
Луганская область
Город Счастье уничтожен на 80%, Попасную обстреливают – глава ОГА
Оккупанты накрыли "Градами" автобусы, ехавшие эвакуировать людей
В Луганской области идут тяжелые бои: уничтожены два российских танка и 1 БТР
Последние новости
12:45
Лавров завил, что Зеленский якобы дает свою охрану нацистам на их факельных шествиях
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
11:43
Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город
11:35
Украинцы, у которых РФ забрала возможность работать, получат по 6500 гривен без любых условий
11:32
ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области
Все новости...