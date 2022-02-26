"Много трупов": ВСУ разбили колонну россиян под Северодонецком – ОГА
Суббота, 26 февраля 2022, 20:35
Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники разбили колонну российских военных под Северодонецком.
Источник: Гайдай в Facebook
Прямая речь Гайдая: "Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на многие километры от города.
Избита техника и много трупов.
Также под Рубежным наши ребята отбили запад в город вражеской ДРГ".