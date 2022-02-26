"Много трупов": ВСУ разбили колонну россиян под Северодонецком – ОГА

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники разбили колонну российских военных под Северодонецком.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на многие километры от города.

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Избита техника и много трупов.

Также под Рубежным наши ребята отбили запад в город вражеской ДРГ".