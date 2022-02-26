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На Закарпатті росіянин фотографував стратегічні об’єкти

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 20:10
На Закарпатті росіянин фотографував стратегічні об’єкти
Фото поліції

На Закарпатті поліцейські затримали 41-річного уродженця Росії, який фотографував територіальні стратегічні об’єкти – мости та вокзали в Берегівському районі.

Джерело: Національна поліція в Facebook

Дослівно поліція: "Саме такі розвідувальні фото (мостів і вокзалів – ред.) правоохоронці й виявили в його телефоні".   

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Деталі: Поліцейські та СБУ встановили, що уродженець Росії винаймав житло в одному з населених пунктів району. 

При собі він мав російські рублі, картки російського банку та револьвер. 

 
Фото поліції

Підозрюваного затримали. Правова кваліфікація події ст.113 (Диверсія) та ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.  

ВІДЕО ДНЯ

Поліція закликала українців повідомляти їм про всіх підозрілих осіб та події за номером "102".

Теми: ЗакарпаттяРосіявійна
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