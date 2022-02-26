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На Закарпатье россиянин фотографировал стратегические объекты

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 21:10
Фото полиции

В Закарпатье полицейские задержали 41-летнего уроженца России, который фотографировал территориальные стратегические объекты – мосты и вокзалы в Береговском районе.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно полиция: "Именно такие разведывательные фото (мостов и вокзалов – ред.) правоохранители и обнаружили в его телефоне".

Детали: Полицейские и СБУ установили, что уроженец России снимал жилье в одном из населенных пунктов района.

При себе у него были российские рубли, карточки российского банка и револьвер. 

 
Фото полиции

Подозреваемый задержан. Правовая квалификация события ст.113 (Диверсия) и ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Полиция призвала украинцев сообщать им обо всех подозрительных лицах и событиях по номеру "102".

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Темы: ЗакарпатьеРосcиявойна
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