На Закарпатье россиянин фотографировал стратегические объекты
В Закарпатье полицейские задержали 41-летнего уроженца России, который фотографировал территориальные стратегические объекты – мосты и вокзалы в Береговском районе.
Источник: Национальная полиция в Facebook
Дословно полиция: "Именно такие разведывательные фото (мостов и вокзалов – ред.) правоохранители и обнаружили в его телефоне".
Детали: Полицейские и СБУ установили, что уроженец России снимал жилье в одном из населенных пунктов района.
При себе у него были российские рубли, карточки российского банка и револьвер.
Подозреваемый задержан. Правовая квалификация события ст.113 (Диверсия) и ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Полиция призвала украинцев сообщать им обо всех подозрительных лицах и событиях по номеру "102".
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