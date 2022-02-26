Німеччина дає Україні протитанкову зброю та ракети Stinger
Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.
Про це повідомляє офіційний сайт уряду Німеччини, пише "Європейська правда".
У Берліні наголосили, що зброя на підтримку ЗСУ буде доставлена в Україну в найкоротші терміни.
"Російське вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент. Це загрожує всьому нашому післявоєнному порядку. У цій ситуації наш обов’язок - зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Владіміра Путіна. Німеччина підтримує Україну", – пояснив це рішення федеральний канцлер Олаф Шольц.
Як повідомлялося, раніше Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами.
Це свідчить про різку зміну військової політики Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО.
До суботи Німеччина дотримувалася давньої практики не дозволяти ввезення летальної зброї, яка під її контролем, у зону конфлікту.
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Також джерела ЗМІ, а згодом і МЗС України повідомили, що країни Заходу дійшли згоди щодо відключення РФ від платіжної системи SWIFT і почали підготовку до впровадження цієї санкції. Німеччина була однією з країн, які донедавна виступали проти.
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