Геолокація не допомагає ворогу наводити на цілі – Держспецзв’язку

Держспецзв’язку запевняє, що увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі.

Джерело: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Дослівно: "Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності!"

"Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Але закликаємо не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації".

"Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?"

Деталі: У Держспецзв’язку зазначили, що смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію.

"Якщо ви хочете "зникнути" – вам треба вмикати авіарежим", – радить служба.

Водночас там нагадали, що випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм.

У службі закликали не ділитися в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.

Повідомлення Держспецзв’язку поширила також Верховна Рада у Telegram.

Раніше МВС опублікувало повідомлення з проханням вимкнути геолокацію на мобільних телефонах, оскільки ворог нібито починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку. Однак згодом це повідомлення було видалено.