Геолокація не допомагає ворогу наводити на цілі – Держспецзв’язку
Держспецзв’язку запевняє, що увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі.
Джерело: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дослівно: "Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності!"
"Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Але закликаємо не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації".
"Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?"
Деталі: У Держспецзв’язку зазначили, що смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію.
"Якщо ви хочете "зникнути" – вам треба вмикати авіарежим", – радить служба.
Водночас там нагадали, що випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм.
У службі закликали не ділитися в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.
Повідомлення Держспецзв’язку поширила також Верховна Рада у Telegram.
Раніше МВС опублікувало повідомлення з проханням вимкнути геолокацію на мобільних телефонах, оскільки ворог нібито починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку. Однак згодом це повідомлення було видалено.