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Геолокация не помогает врагу наводить на цели – Госспецсвязи

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 22:26
Геолокация не помогает врагу наводить на цели – Госспецсвязи
pixabay.com

Госспецсвязи уверяет, что включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

Дословно: "Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности!"

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"Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели. Но призываем не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами геолокации".

"Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки?"

Детали: В Госспецсвязи отметили, что смартфоны на Android или iOS не отправляют локацию.

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"Если вы хотите "исчезнуть" – вам нужно включать авиарежим", – советует служба.

В то же время там напомнили, что случайно куда-то отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм.

В службе призывали не делиться в публичных чатах информацией, как куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре.

Сообщение Госспецсвязи распространила и Верховная Рада в Telegram.

Ранее МВД опубликовало сообщение с просьбой выключить геолокацию на мобильных телефонах, поскольку враг якобы начинает ориентироваться по скоплению мобильного трафика. Однако впоследствии это сообщение было удалено.

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