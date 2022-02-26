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YouTube відключив Russia Today від заробітку на рекламі

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 23:37
ФОТО: GETTY

Відеосервіс YouTube заборонив російському пропагандистському виданню Russia Today  та іншим російським каналам отримувати гроші за рекламу, яка транслюється з відео.

Джерело: Reuters з посиланням на представника YouTube Фаршада Шадлу

Деталі: RT в Telegram додав скріншот, що в його каналу відключена монетизація.

 
rt

YouTube заявив, що "зупиняє можливість монетизації низки каналів на YouTube, зокрема кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями". Раніше ЄС оголосив про санкції щодо окремих осіб, в тому числі  Маргарити Симоньян, яку назвав головним редактором RT та "центральною фігурою" російської пропаганди.

YouTube відмовився назвати інші канали, які він обмежив.

За словами  Шадлу, відео із таких  каналів також рідше з'являтимуться у рекомендаціях. Він додав, що RT та низка інших каналів більше не будуть доступні в Україні через запит уряду України.

Що передувало: Вдень 26 лютого віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров звернувся до YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, а також до Meta – щодо блокування Facebook та Instagram.

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Теми: Росіясоцмережі
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