Російські пропагандисти потрапили під європейські санкції: у них є нерухомість в ЄС
Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі.
Джерело: The Insider з посиланням на джерело в структурах Євросоюзу
Деталі: Під санкції потрапили телеведучий та віцеспікер Держдуми Петро Толстой, телеведучий Володимир Соловйов та голова RT Маргарита Сімоньян.
Також санкції наклали на офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову, міністра оборони Сергія Шойгу, всіх депутатів Держдуми, банк "Росія" (відомий як банк друзів Путіна), ВЕБ, Промсвязьбанк та інші фізичні та юридичні особи.
Усім їм цим особам заборонять в'їзд до ЄС, а їхні активи в Європі – якщо вони є – заморозять.
Раніше опозиціонер Олексій Навальний виявив документи, які підтверджують, що пропагандист Соловйов є резидентом Італії та володіє там двома віллами на озері Комо.
Повідомляється, що списки санкцій вже узгоджені всіма 27 країнами-членами ЄС. Офіційно та остаточно їх затвердять об 11 ранку 23 лютого.
Довідково: Санкції вводять у відповідь на нову російську агресію в Україні. 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України (ці області на дві третини контролюються українською владою – ред.). Крім того, Росія відкрито ввела свої війська на Донбас.
Останніми днями окупанти посилили обстріл України з території ОРДЛО.
Що було раніше: У 2014 року Європейський Союз ввів санкції за дії щодо анексії Криму щодо 12 громадян Росії і України. До списку потрапив пропагандист Кремля Дмитро Кисельов, якому заборонили в'їзд на територію ЄС. Всі активи осіб зі санкційного списку були заморожені.
Передісторія:
- 22 лютого після визнання Росією "незалежності" контрольованих терористами територій "Л/ДНР" країни-союзниці України запровадили проти агресора пакети санкцій.
- Зокрема, президент США Джо Байден оголосив основний пакет санкцій проти Росії. Передусім йдеться про санкції проти великих фінансових інституцій РФ – Внєшекономбанку та "військового банку" Промсвязьбанк. Також ввели санкції проти російських еліт та їхніх родин.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації Північного потоку - 2, який Росія збудувала для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про санкції проти п'яти російських банків: "Росія", Промсвязьбанку, Генбанку, Чорноморського банку розвитку та реконструкції та Індустріального ощадного банку. Також Британія вводить санкції проти наближених до Путіна олігархів Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів.
- Євросоюз запровадив санкції проти 351 члена Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО.
- Японія ввела заборону на обіг російських державних облігацій у Японії та заморозить активи деяких росіян. Країна також готова вжити додаткових кроків у разі погіршення ситуації.
- Канада заборонила громадянам на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР".