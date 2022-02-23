Російські пропагандисти потрапили під європейські санкції: у них є нерухомість в ЄС

Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі.

Джерело: The Insider з посиланням на джерело в структурах Євросоюзу

Деталі: Під санкції потрапили телеведучий та віцеспікер Держдуми Петро Толстой, телеведучий Володимир Соловйов та голова RT Маргарита Сімоньян.

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Також санкції наклали на офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову, міністра оборони Сергія Шойгу, всіх депутатів Держдуми, банк "Росія" (відомий як банк друзів Путіна), ВЕБ, Промсвязьбанк та інші фізичні та юридичні особи.

Усім їм цим особам заборонять в'їзд до ЄС, а їхні активи в Європі – якщо вони є – заморозять.

Раніше опозиціонер Олексій Навальний виявив документи, які підтверджують, що пропагандист Соловйов є резидентом Італії та володіє там двома віллами на озері Комо.

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Повідомляється, що списки санкцій вже узгоджені всіма 27 країнами-членами ЄС. Офіційно та остаточно їх затвердять об 11 ранку 23 лютого.

Довідково: Санкції вводять у відповідь на нову російську агресію в Україні. 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України (ці області на дві третини контролюються українською владою – ред.). Крім того, Росія відкрито ввела свої війська на Донбас.

Останніми днями окупанти посилили обстріл України з території ОРДЛО.

Що було раніше: У 2014 року Європейський Союз ввів санкції за дії щодо анексії Криму щодо 12 громадян Росії і України. До списку потрапив пропагандист Кремля Дмитро Кисельов, якому заборонили в'їзд на територію ЄС. Всі активи осіб зі санкційного списку були заморожені.

Передісторія: