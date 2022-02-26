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У Херсоні росіяни розстріляли журналіста, у Харкові – влучили в багатоповерхівку

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 23:47
руйнування в Харкові, фото з Facebook Венедіктової

У с. Зеленівка, що входить до м. Херсона, російські окупанти розстріляли з автоматичної зброї цивільного журналіста Ділєрбека Шакірова, а в Харкові - влучили у багатоповерхівку.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Дослівно: "В районі с. Зеленівка м. Херсона із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста інформаційного щотижневика "Навколо тебе", члена Благодійного фонду "Дім надії". Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 КК України".

Деталі: Венедіктова також публікувала фото руйнувань житлового будинку в Харкові на вулиці Бучми, 40а.

За її словами, там ідуть запеклі бої.

За даними ДСНС, у будинок влучив снаряд. Внаслідок обстрілу загинула жінка, два десятки людей евакуювані.

Згодом рятувальники додали, що у підвалі будинку ховались від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав.

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Крім того, Венедіктова повідомила, що у суботу на трасі УКРНІОЗ в Херсонській області була обстріляна карета швидкої допомоги під час транспортування поранених.

64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один з поранених отримав вогнепальне поранення. За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 статті 438 КК України.

Теми: ХерсонХарківвійна
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