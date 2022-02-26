У Львові можна долучитися до патрулювання міста — як це зробити

Міська влада Львова запросила мешканців приєднуватися до цілодобового патрулювання міста.

Джерело: Львівська міськрада у FB

Дослівно: "Від сьогодні усі охочі можуть долучатися до цілодобового патрулювання.

Реклама:

Мешканці охоронятимуть місто разом із патрульною поліцією та силами територіальної оборони.

За інформацією працівників райадміністрацій, на патрулювання вже зголошується багато людей".

Деталі: Для цього необхідно звернутися у найближчу районну адміністрацію. Адреси:

ВІДЕО ДНЯ