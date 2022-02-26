У Львові можна долучитися до патрулювання міста — як це зробити
Субота, 26 лютого 2022, 23:28
Міська влада Львова запросила мешканців приєднуватися до цілодобового патрулювання міста.
Джерело: Львівська міськрада у FB
Дослівно: "Від сьогодні усі охочі можуть долучатися до цілодобового патрулювання.
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Мешканці охоронятимуть місто разом із патрульною поліцією та силами територіальної оборони.
За інформацією працівників райадміністрацій, на патрулювання вже зголошується багато людей".
Деталі: Для цього необхідно звернутися у найближчу районну адміністрацію. Адреси:
ВІДЕО ДНЯ
- Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34
- Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67
- Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11
- Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1
- Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66
- Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85.