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У Львові можна долучитися до патрулювання міста — як це зробити

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 23:28
У Львові можна долучитися до патрулювання міста — як це зробити
ФОТО: GETTY

Міська влада Львова запросила мешканців приєднуватися до цілодобового патрулювання міста.

Джерело: Львівська міськрада у FB

Дослівно: "Від сьогодні усі охочі можуть долучатися до цілодобового патрулювання.

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Мешканці охоронятимуть місто разом із патрульною поліцією та силами територіальної оборони.

За інформацією працівників райадміністрацій, на патрулювання вже зголошується багато людей".

Деталі: Для цього необхідно звернутися у найближчу районну адміністрацію. Адреси:

ВІДЕО ДНЯ
  • Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34
  • Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67
  • Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11
  • Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1
  • Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66
  • Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85.

Теми: Львіввійна
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