У Львові можна долучитися до патрулювання міста — як це зробити

Міська влада Львова запросила мешканців приєднуватися до цілодобового патрулювання міста.

Джерело: Львівська міськрада у FB

Дослівно: "Від сьогодні усі охочі можуть долучатися до цілодобового патрулювання.

Мешканці охоронятимуть місто разом із патрульною поліцією та силами територіальної оборони.

За інформацією працівників райадміністрацій, на патрулювання вже зголошується багато людей".

Деталі: Для цього необхідно звернутися у найближчу районну адміністрацію. Адреси: