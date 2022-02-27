У Львові можна долучитися до патрулювання міста — як це зробити
Неділя, 27 лютого 2022, 00:28
Міська влада Львова запросила мешканців приєднуватися до цілодобового патрулювання міста.
Джерело: Львівська міськрада у FB
Дослівно: "Від сьогодні усі охочі можуть долучатися до цілодобового патрулювання.
Мешканці охоронятимуть місто разом із патрульною поліцією та силами територіальної оборони.
За інформацією працівників райадміністрацій, на патрулювання вже зголошується багато людей".
Деталі: Для цього необхідно звернутися у найближчу районну адміністрацію. Адреси:
- Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34
- Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67
- Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11
- Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1
- Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66
- Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85.
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