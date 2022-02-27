Во Львове можно присоединиться к патрулированию города — как это сделать

Городские власти Львова пригласили жителей присоединяться к круглосуточному патрулированию города.

Источник: Львовский горсовет в FB

Дословно: "С сегодняшнего дня все желающие могут приобщаться к круглосуточному патрулированию.

Жители будут охранять город вместе с патрульной полицией и силами территориальной обороны.

По информации работников райадминистраций, на патрулирование уже соглашается много людей".

Детали: Для этого необходимо обратиться в ближайшую районную администрацию. Адреса: