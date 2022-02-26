Во Львове можно присоединиться к патрулированию города — как это сделать
Суббота, 26 февраля 2022, 23:28
Городские власти Львова пригласили жителей присоединяться к круглосуточному патрулированию города.
Источник: Львовский горсовет в FB
Дословно: "С сегодняшнего дня все желающие могут приобщаться к круглосуточному патрулированию.
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Жители будут охранять город вместе с патрульной полицией и силами территориальной обороны.
По информации работников райадминистраций, на патрулирование уже соглашается много людей".
Детали: Для этого необходимо обратиться в ближайшую районную администрацию. Адреса:
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- Железнодорожная администрация – ул. Выговского, 34
- Лычаковская администрация – ул. Костя Левицкого, 67
- Шевченковская администрация – ул. Липинского, 11
- Галицкая администрация – ул. Ференса Листа, 1
- Сиховская администрация – просп. Червоной Калины, 66
- Франковская администрация – ул. Генерала Чупрынки, 85.