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Во Львове можно присоединиться к патрулированию города — как это сделать

Анастасия КалатурСуббота, 26 февраля 2022, 23:28
Во Львове можно присоединиться к патрулированию города — как это сделать
ФОТО: GETTY

Городские власти Львова пригласили жителей присоединяться к круглосуточному патрулированию города.

Источник: Львовский горсовет в FB

Дословно: "С сегодняшнего дня все желающие могут приобщаться к круглосуточному патрулированию.

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Жители будут охранять город вместе с патрульной полицией и силами территориальной обороны.

По информации работников райадминистраций, на патрулирование уже соглашается много людей".

Детали: Для этого необходимо обратиться в ближайшую районную администрацию. Адреса:

ВИДЕО ДНЯ
  • Железнодорожная администрация – ул. Выговского, 34
  • Лычаковская администрация – ул. Костя Левицкого, 67
  • Шевченковская администрация – ул. Липинского, 11
  • Галицкая администрация – ул. Ференса Листа, 1
  • Сиховская администрация – просп. Червоной Калины, 66
  • Франковская администрация – ул. Генерала Чупрынки, 85.

Темы: Львоввойна
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