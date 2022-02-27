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"Ви - вбивці дітей": український капітан надіслав сигнал російським суднам

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 00:05

Командир корабля Морської охорони Державної прикордонної служби надіслав попередження про тероризм Росії для всіх без винятку суден та військових кораблів, що перебувають в морі.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Командир українського корабля передав повідомлення трьома мовами по каналу зв’язку та безпеки міжнародної морської частоти (156,8 МГц).

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"Я, командир корабля Державної прикордонної служби України. До уваги командирів російських військових кораблів. Ви продовжуєте чинити акти збройної агресії проти суверенної держави Україна.

На ваших руках кров безневинних українських громадян. Ви - вбивці дітей. Усі ваші злочинні дії проти людяності документуються. Ви, як військові злочинці, будете переслідуватися міжнародним трибуналом. Ваші злочини не мають терміну давності.

Вимагаємо негайно припинити агресію проти держави Україна, а також порушення міжнародного морського права", - наголосив командир корабля звертаючись спочатку до російських суден.

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Також він звернувся до капітанів суден, які перебувають в Чорному морі.

"Увага всім суднам! Російські військові кораблі вчиняють терористичні дії щодо цивільних суден, які здійснюють мирне плавання в територіальних водах виключної (морської) економічної зони України", - заявив командир українського корабля.

Нагадаємо: Державна прикордонна служба України разом зі Збройними силами України, Національною гвардією та всіма складовими сектору безпеки і оборони, всім українським народом продовжують протидіяти ворогу всіма наявними силами та способами.

Світову спільноту закликають допомагати Україні у відчайдушній боротьбі проти розв’язаного Росією кровопролиття, з-поміж іншого заборонивши суднам під прапором країни-агресорки заходити в порти всіх країн світу.

Теми: війна
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