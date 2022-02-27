"Ви - вбивці дітей": український капітан надіслав сигнал російським суднам

Командир корабля Морської охорони Державної прикордонної служби надіслав попередження про тероризм Росії для всіх без винятку суден та військових кораблів, що перебувають в морі.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Командир українського корабля передав повідомлення трьома мовами по каналу зв’язку та безпеки міжнародної морської частоти (156,8 МГц).

"Я, командир корабля Державної прикордонної служби України. До уваги командирів російських військових кораблів. Ви продовжуєте чинити акти збройної агресії проти суверенної держави Україна.

На ваших руках кров безневинних українських громадян. Ви - вбивці дітей. Усі ваші злочинні дії проти людяності документуються. Ви, як військові злочинці, будете переслідуватися міжнародним трибуналом. Ваші злочини не мають терміну давності.

Вимагаємо негайно припинити агресію проти держави Україна, а також порушення міжнародного морського права", - наголосив командир корабля звертаючись спочатку до російських суден.

Також він звернувся до капітанів суден, які перебувають в Чорному морі.

"Увага всім суднам! Російські військові кораблі вчиняють терористичні дії щодо цивільних суден, які здійснюють мирне плавання в територіальних водах виключної (морської) економічної зони України", - заявив командир українського корабля.

Нагадаємо: Державна прикордонна служба України разом зі Збройними силами України, Національною гвардією та всіма складовими сектору безпеки і оборони, всім українським народом продовжують протидіяти ворогу всіма наявними силами та способами.

Світову спільноту закликають допомагати Україні у відчайдушній боротьбі проти розв’язаного Росією кровопролиття, з-поміж іншого заборонивши суднам під прапором країни-агресорки заходити в порти всіх країн світу.