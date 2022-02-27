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"Вы – убийцы детей": украинский капитан послал сигнал российским судам

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 01:05

Командир корабля Морской охраны Государственной пограничной службы направил предупреждение о терроризме России для всех судов и военных кораблей, находящихся в море.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Командир украинского корабля передал сообщения на трех языках по каналу связи и безопасности международной морской частоты (156,8 МГц).

"Я, командир корабля Государственной пограничной службы Украины. Вниманию командиров российских военных кораблей. Вы продолжаете совершать акты вооруженной агрессии против суверенного государства Украины.

На ваших руках кровь невинных украинских граждан. Вы – убийцы детей. Все ваши преступные действия против человечности документируются. Вы как военные преступники будете преследоваться международным трибуналом. Ваши преступления не имеют срока давности.

Требуем немедленно прекратить агрессию против государства Украина, а также нарушение международного морского права", - подчеркнул командир корабля, обращаясь сначала к российским судам.

Также он обратился к капитанам судов, находящимся в Черном море.

"Внимание всем судам! Российские военные корабли совершают террористические действия в отношении гражданских судов, совершающих мирное плавание в территориальных водах исключительной (морской) экономической зоны Украины", - заявил командир украинского корабля.

Напомним: Государственная пограничная служба Украины вместе с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией и всеми составляющими сектора безопасности и обороны всем украинским народом продолжают противодействовать врагу всеми имеющимися силами и способами.

Мировое сообщество призывают помогать Украине в отчаянной борьбе против развязанного Россией кровопролития, в том числе запретив судам под флагом страны-агрессорки заходить в порты всех стран мира.

Темы: война
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