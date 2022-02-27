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"Вы – убийцы детей": украинский капитан послал сигнал российским судам

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 00:05

Командир корабля Морской охраны Государственной пограничной службы направил предупреждение о терроризме России для всех судов и военных кораблей, находящихся в море.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Командир украинского корабля передал сообщения на трех языках по каналу связи и безопасности международной морской частоты (156,8 МГц).

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"Я, командир корабля Государственной пограничной службы Украины. Вниманию командиров российских военных кораблей. Вы продолжаете совершать акты вооруженной агрессии против суверенного государства Украины.

На ваших руках кровь невинных украинских граждан. Вы – убийцы детей. Все ваши преступные действия против человечности документируются. Вы как военные преступники будете преследоваться международным трибуналом. Ваши преступления не имеют срока давности.

Требуем немедленно прекратить агрессию против государства Украина, а также нарушение международного морского права", - подчеркнул командир корабля, обращаясь сначала к российским судам.

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Также он обратился к капитанам судов, находящимся в Черном море.

"Внимание всем судам! Российские военные корабли совершают террористические действия в отношении гражданских судов, совершающих мирное плавание в территориальных водах исключительной (морской) экономической зоны Украины", - заявил командир украинского корабля.

Напомним: Государственная пограничная служба Украины вместе с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией и всеми составляющими сектора безопасности и обороны всем украинским народом продолжают противодействовать врагу всеми имеющимися силами и способами.

Мировое сообщество призывают помогать Украине в отчаянной борьбе против развязанного Россией кровопролития, в том числе запретив судам под флагом страны-агрессорки заходить в порты всех стран мира.

Темы: война
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