Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна скликає спеціальну сесію Генасамблеї ООН

"Європейська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 01:39
Україна скликає спеціальну сесію Генасамблеї ООН
Getty Images

Україна скликає спеціальну сесію Генасамблеї ООН/

Як повідомляє "Європейська правда", про це на свій сторінці у Twitter написав постійний представник України при ООН, Сергій Кислиця.

 У світлі російського вето в РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки", - пише він.

Реклама:

Для скликання такої спеціальної сесії потрібне рішення Радбезу ООН. Проте для прийняття рішення достатньо схвалення 9 із 15 країн-членів. При цьому, жодна з країн не матиме права вета.

Відповідне засідання Радбезу заплановане на 27 лютого.

У випадку схвалення скликання спецсесії, українське питання на ньому розглядатимуть усі 193 держави-члени ООН. Щоправда, рішення Генасамблеї не є обов’язковим до виконання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 26 лютого Радбез ООН не зміг прийняти рішення про припинення агресії РФ проти України. Відповідне рішання було заблоковано Росією.

За постанову проголосувало 11 країн, що дозволяє сподіватися, що голосів на скликання спецсесії Генасамблеї буде достатньо.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
Усі новини...
Реклама: