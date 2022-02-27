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Украина созывает специальную сессию Генассамблеи ООН

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 01:39
Украина созывает специальную сессию Генассамблеи ООН
Getty Images

Украина созывает специальную сессию Генассамблеи ООН/

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН, Сергей Кислица. 

" В свете российского вето в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН соответственно в резолюцию 377A(V). Поскольку Россия не разрешила Совету действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности", - пишет он.

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Для созыва такой специальной сессии необходимо решение Совбеза ООН. Однако для принятия решения достаточно одобрения 9 из 15 стран-членов. При этом ни одна из стран не будет иметь права вето.

Соответствующее заседание Совбеза запланировано на 27 февраля.

В случае одобрения созыва спецсессии, украинский вопрос на нем будут рассматривать все 193 государства-члена ООН. Правда, решение Генассамблеи не обязательно к исполнению.

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Напомним, 26 февраля Совбез ООН не смог принять решение о прекращении агрессии РФ против Украины. Соответствующее решение было заблокировано Россией.

За постановление проголосовало 11 стран, что позволяет надеяться, что голосов на созыв спецсессии Генассамблеи будет достаточно.

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