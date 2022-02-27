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Автомобілі, які виїжджають з України, можуть не пропустити: в чому причина

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 03:20

Громадян України, які виїжджають за кордон на автомобілях, не пропускають через кордон без полісу страхування "зелена карта".

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями.

Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування – "зеленої карти".

Деталі: Прикордонники нагадують, що "зелена карта" – це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

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Теми: кордонавто
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