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Автомобили, которые выезжают из Украины, могут не пропустить: в чем причина

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 03:20

Граждан Украины, выезжающих за границу на автомобилях, не пропускают через границу без полиса страхования "зеленая карта".

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В связи с военной агрессией, которую совершила Россия против украинского народа, государственную границу ежедневно пересекают десятки тысяч украинцев. Нередко наши соотечественники уезжают на автомобилях.

В последние дни в пунктах пропуска во Львовской области, а именно на границе с Польшей, участились случаи возвращения транспортных средств по смежной стороне. Причиной этого является отсутствие полиса страхования – "зеленой карты".

Детали: Пограничники напоминают, что "зеленая карта" – это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.

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Темы: границаавто
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