Автомобили, которые выезжают из Украины, могут не пропустить: в чем причина
Граждан Украины, выезжающих за границу на автомобилях, не пропускают через границу без полиса страхования "зеленая карта".
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "В связи с военной агрессией, которую совершила Россия против украинского народа, государственную границу ежедневно пересекают десятки тысяч украинцев. Нередко наши соотечественники уезжают на автомобилях.
В последние дни в пунктах пропуска во Львовской области, а именно на границе с Польшей, участились случаи возвращения транспортных средств по смежной стороне. Причиной этого является отсутствие полиса страхования – "зеленой карты".
Детали: Пограничники напоминают, что "зеленая карта" – это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.