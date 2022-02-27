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РФ бреше про зброю, яку використовує на війні в Україні – правозахисники

Мазуренко Альона Неділя, 27 лютого 2022, 03:47
фото: Генштаб

Росія, на думку правозахисників Amnesty, бреше про те, що застосовує в Україні лише високоточну зброю.

Джерело: Amnesty Eastern Europe & Central Asia

Дослівно: "Російське вторгнення в Україну було відзначено невиборчими нападами на цивільні райони та ударами по об'єктах, які охороняються міжнародним гуманітарним правом".

Деталі: Правозахисники відзначають, що російські військові продемонстрували кричущу зневагу до життів мирних жителів, застосувавши балістичні ракети і іншу зброю вибухової дії з широким радіусом ураження в густонаселених районах. 

Теми: РосіязброявійнаУкраїна
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