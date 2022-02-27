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РФ лжет об оружии, которое использует в Украине – правозащитники

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 02:47
РФ лжет об оружии, которое использует в Украине – правозащитники
фото: Генштаб

Россия, по мнению правозащитников Amnesty, лжет о том, что применяет в Украине только высокоточное оружие.

Источник: Amnesty Eastern Europe & Central Asia

Дословно: "Российское вторжение в Украину было отмечено неизбирательными нападениями на гражданские районы и ударами по объектам, охраняемым международным гуманитарным правом".

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Детали: Правозащитники отмечают, что российские военные продемонстрировали вопиющее пренебрежение к жизни мирных жителей, применив баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с широким радиусом поражения в густонаселенных районах.

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Темы: РосcияоружиевойнаУкраина
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