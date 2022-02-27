Біля Гостомеля розгромили спецпідрозділ чеченців – ЗМІ

У районі Гостомеля у суботу українські військові розгромили спецпідрозділ Росгвардії Чечні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Міноборони України

Деталі: Повідомляється, що під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні. Це підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

За інформацією джерела інформагентства у Міноборони, "з тими, що залишилися, наразі вже зі стрілецької зброї розбирається Нацгвардія України та спецпідрозділ Альфа".