Біля Гостомеля розгромили спецпідрозділ чеченців – ЗМІ
Неділя, 27 лютого 2022, 04:41
У районі Гостомеля у суботу українські військові розгромили спецпідрозділ Росгвардії Чечні.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Міноборони України
Деталі: Повідомляється, що під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні. Це підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.
За інформацією джерела інформагентства у Міноборони, "з тими, що залишилися, наразі вже зі стрілецької зброї розбирається Нацгвардія України та спецпідрозділ Альфа".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"