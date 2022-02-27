Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Біля Гостомеля розгромили спецпідрозділ чеченців – ЗМІ

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 03:41

У районі Гостомеля у суботу українські військові розгромили спецпідрозділ Росгвардії Чечні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Міноборони України

Деталі: Повідомляється, що під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні. Це підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

Реклама:

За інформацією джерела інформагентства у Міноборони, "з тими, що залишилися, наразі вже зі стрілецької зброї розбирається Нацгвардія України та спецпідрозділ Альфа".

Теми: РосіявійнаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Резніков: 72 години опору – у перемогу над росіянами віримо вже не лише ми
На Одещині затримали диверсанта з арсеналом, його спільники з боями втекли
У Києві вночі було кілька сутичок із диверсантами, основні бої – за містом
У Києві диверсанти розстріляли сім’ю з 3 дітьми
Останні новини
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
Усі новини...
Реклама: