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Біля Гостомеля розгромили спецпідрозділ чеченців – ЗМІ

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 04:41

У районі Гостомеля у суботу українські військові розгромили спецпідрозділ Росгвардії Чечні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Міноборони України

Деталі: Повідомляється, що під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні. Це підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

За інформацією джерела інформагентства у Міноборони, "з тими, що залишилися, наразі вже зі стрілецької зброї розбирається Нацгвардія України та спецпідрозділ Альфа".

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Теми: РосіявійнаКиївська область
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