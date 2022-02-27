Вблизи Гостомеля разгромили спецподразделение чеченцев – СМИ
Воскресенье, 27 февраля 2022, 03:41
В районе Гостомеля в субботу украинские военные разгромили спецподразделение Росгвардии Чечни.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны Украины
Детали: Сообщается, что во время разгрома подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев – командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни. Это подтвердил взятый в плен боец этого подразделения.
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По информации источника информагентства в Минобороны, "с оставшимися сейчас уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение Альфа".