Вблизи Гостомеля разгромили спецподразделение чеченцев – СМИ

В районе Гостомеля в субботу украинские военные разгромили спецподразделение Росгвардии Чечни.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны Украины

Детали: Сообщается, что во время разгрома подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев – командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни. Это подтвердил взятый в плен боец ​​этого подразделения.

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По информации источника информагентства в Минобороны, "с оставшимися сейчас уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение Альфа".