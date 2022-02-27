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Вблизи Гостомеля разгромили спецподразделение чеченцев – СМИ

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 04:41

В районе Гостомеля в субботу украинские военные разгромили спецподразделение Росгвардии Чечни.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны Украины

Детали: Сообщается, что во время разгрома подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев – командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни. Это подтвердил взятый в плен боец ​​этого подразделения.

По информации источника информагентства в Минобороны, "с оставшимися сейчас уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение Альфа".

Темы: РосcиявойнаКиевская область
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