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Нафтобазу Василькова не гасять, бо йде бій за аеропорт

Роман РоманюкНеділя, 27 лютого 2022, 03:43

Пожежу на нафтобазі біля Василькова не можуть почати гасити, бо йде бій за аеропорт.

Джерело: Голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

Пряма мова: "Під Васильковом продовжується бій за аеропорт. Російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва.

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Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу".

Чому це важливо: Російські війська досі не змогли захопити жоден великий аеропорт в околицях Києва: ні в Гостомелі, ні в Борисполі. Для оточення Києва з Півдня вони намагаються захопити аеродром у Василькові. Аеропорт потрібен для приземлення великих десантних і військово-транспортних літаків.

Деталі: за словами губернатора, відбулося пряме влучання в резервуар з паливом, що може обернутись екологічною катастрофою.

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В той же час в ефірі каналу Рада представниця київської обласної ДСНС Вікторія Рубан заявила, що пожежа поки не загрожує населенню.

Пряма мова: "На цей момент загрози для людей немає. Також немає загрози розливу пального".






Теми: КиїввійнаВасильків
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