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Нафтобазу Василькова не гасять, бо йде бій за аеропорт

Роман РоманюкНеділя, 27 лютого 2022, 04:43

Пожежу на нафтобазі біля Василькова не можуть почати гасити, бо йде бій за аеропорт.

Джерело: Голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

Пряма мова: "Під Васильковом продовжується бій за аеропорт. Російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва.

Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу".

Чому це важливо: Російські війська досі не змогли захопити жоден великий аеропорт в околицях Києва: ні в Гостомелі, ні в Борисполі. Для оточення Києва з Півдня вони намагаються захопити аеродром у Василькові. Аеропорт потрібен для приземлення великих десантних і військово-транспортних літаків.

Деталі: за словами губернатора, відбулося пряме влучання в резервуар з паливом, що може обернутись екологічною катастрофою.

В той же час в ефірі каналу Рада представниця київської обласної ДСНС Вікторія Рубан заявила, що пожежа поки не загрожує населенню.

Пряма мова: "На цей момент загрози для людей немає. Також немає загрози розливу пального".






Теми: КиїввійнаВасильків
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